Bakwedstrijd Heel Drenthe Bakt moet nieuw Drents koekje opleveren

Na Heel Holland Bakt komt er nu ook Heel Drenthe Bakt. Want de bakkers van het collectief Dubbel Drents laten de inwoners van onze provincie zelf een nieuw koekje bedenken. Het koekje dat wint, wordt in productie genomen.

Ambachtelijk bakker Patrick Harms uit Tynaarlo is een van de bedenkers van de bakwedstrijd Heel Drenthe Bakt. "Wij hadden het idee om een keer een koekje te bedenken. Maar wat is er nou leuker om mensen dat zelf te laten maken. Dus we hebben bedacht om bloem mee te geven aan de klanten en die gaan daarvan dan een koekje bakken."

Elf finalisten

Elf bakkers van Dubbel Drents kiezen het beste koekje dat door hun klant is gebakken. De lokale winnaars worden op 5 april bekend gemaakt. De elf winnaars gaan hun koekje dan op 17 april bakken in de finale bij het Alfa-college in Hoogeveen. "En het beste koekje wordt dan in heel Drenthe gemaakt", aldus Harms.