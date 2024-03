Nieuwe groene 'huiskamer' van Coevorden kost 5,7 miljoen

Verder komen er in het marktgebied onder meer nog een waterspeelplaats, gootjes waar water doorheen loopt en meerdere groene eilandjes. De huidige platanen op de markt van Coevorden worden in het herinrichtingsplan ingepast. De gemeenteraad pleitte daar recent met een ruime meerderheid al voor, waarna het voorstel werd aangepast.

"Het zou een schoffering van de raad zijn, als we het verwijderen van deze bomen nu alsnog in de plannen zouden laten zitten", zegt de wethouder. Ondernemers gaven eerder aan last te hebben van de bomen door allergische reacties. Dat probleem moet nu getackeld worden door een betere snoei-aanpak van de bomen.

Minder parkeerplaatsen

Nu nog zijn er op het terrein bij de markt in totaal 93 parkeerplaatsen te vinden. In de nieuwe situatie blijven daar negentien van over. Die plekken zijn dan bedoeld voor bijvoorbeeld mindervaliden en voor heel kort parkeren. Parkeren in het centrum is een heet hangijzer. Ondernemers gaven eerder al aan niet blij te zijn met een vermindering van het aantal plekken in de buurt van de winkels. Dat zou winkelen minder aantrekkelijk maken.

Holties denkt dat dat wel meevalt. "We zorgen uiteraard voor alternatieven. Zo kan er geparkeerd worden aan de Molenbelt en op het parkeerdek bij de Gansehof. Daarnaast zullen we het aantal plekken op een bestaand parkeerterrein aan de Oostersingel - de nieuwe Duivelshoek - flink uitbreiden. Dat gebeurt nog vóór de start van de herontwikkeling, zodat er tijdig een goed alternatief is."

Onderaan de streep verdwijnen er in en rond het centrum in totaal negen parkeerplekken, zegt de wethouder. Qua afstanden zijn de alternatieve plekken volgens hem een prima alternatief.

Beter weten waar je parkeert

"Daar hebben we onderzoek naar laten doen. Zelfs bij een stijging van het aantal bezoekers aan de binnenstad met twintig procent, blijven er voldoende plekken over, waarbij driehonderd meter lopen vanaf het centrum de langste afstand is. Dat vinden wij acceptabel. Er zijn genoeg steden in Nederland waar je verder moet lopen."

Van der Kooi: "Wat ook belangrijk is, is dat we de 'routing' rondom het centrum verbeteren, zodat bezoekers beter weten waar ze kunnen parkeren. Want er zijn genoeg parkeerterreinen op loopafstand van de binnenstad, die nu niet optimaal gebruikt worden. En we blijven er alert op dat langparkeerders sowieso buiten het centrum parkeren."