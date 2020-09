Honderden mensen steunen actie voor fietsviaduct over N48 bij Linde

"Fietsstroken bieden schijnveiligheid", zegt Martijn Mulder van Plaatselijk Belang Linde. Hij wil dat er een fietsviaduct komt, nu op het naastgelegen ecoduct geen fietspad kan en mag komen. "Inmiddels komen hier 192 scholieren per dag overheen en dat aantal groeit elk jaar. En het is gewoon super- en supergevaarlijk hier."

Valpartijen

De scholieren gaan naar de middelbare scholen in Dedemsvaart. Die trekken steeds meer leerlingen uit Linde en Zuidwolde. Renger Harwig van de openbare scholencombinatie Het Zeven Linden College kent de verhalen van scholieren die vertellen dat het bijna mis ging op het viaduct. Ongelukken waren er nog niet, valpartijen wel, doordat scholieren moesten uitwijken voor vrachtwagens of trekkers.

Het Zeven Linden College steunt daarom de actie. Renger Harwig: "Het levert gevaarlijke situaties op, dat horen we dan vaak van de conciërge als ze daardoor te laat op school komen. We willen graag dat ze hier veilig naar toe kunnen komen. Fietsstroken is niet voldoende. Op een apart fietsviaduct hoeven de kinderen zich geen zorgen te maken over de auto's en het vrachtverkeer."

Voorstel met tegenzin

Maar in het collegevoorstel dat volgende week in de raad wordt behandeld staat dat de kosten van een fietsviaduct 1,1 miljoen euro bedragen. Het college snapt dat Plaatselijk Belang Linde 'teleurgesteld' zal zijn en doet met 'tegenzin' de aanbeveling de 'verstandigste' keuze te maken. De aanleg van zogenaamde rode fietssuggestiestroken samen met een verhoogd verkeersplateau op kruisingen voor het viaduct zou veel geld schelen.

Twee jaar is er verloren gegaan in een discussie tussen de gemeente enerzijds en de provincie en het Stichting Drentse Landschap anderzijds. De gemeente De Wolden betreurt dat ze van hen geen toestemming kregen voor de aanleg van een fietspad over ecoduct 't Stiggeltie, omdat dat de natuurwaarden aantast en het eenvoudig weg niet mag.

Met spandoeken wordt actie gevoerd (Rechten: RTV Drenthe/Hielke Meijer)

Onveiligste fietspad van Drenthe

Plaatselijk Belang Linde is al veel langer bezig met de verkeersveiligheid voor scholieren. "Al sinds de komst van het viaduct weten we dat het voor scholieren heel gevaarlijk is", zegt Martijn Mulder. Dagblad van het Noorden riep in 2013 de fietsverbinding van en naar Dedemsvaart zelfs uit tot de gevaarlijkste van Drenthe.

Inmiddels krijgt Linde steun van Dorpsbelangen Zuidwolde. Secretaris Hans Mackor zegt ook al jaren over de fietsveiligheid te spreken met de gemeente. Mackor: "Het waren mensen uit Zuidwolde die in eerste instantie de kar trokken om een veilig fietspad te krijgen naar Dedemsvaart. En als je praat over een veilige overgang moet je niet spreken over een fietsstrook. In Zuidwolde is de stemming overduidelijk."

Peanuts

Komende donderdag besluit de gemeenteraad van De Wolden of het mee gaat in het voorstel van wethouder Hilda Mulder of niet. Martijn Mulder: "Ik heb het samen met een aantal raadsleden berekend. Als het fietsviaduct een miljoen euro kost en je schrijft het over vijftig jaar af dan kost dat 20.000 euro per jaar. Dat is peanuts. En dat in het belang van scholierenveiligheid en dat moet toch op een staan vind ik."

Lees ook: