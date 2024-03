Motorzegening in Barger-Oosterveld: 'Wordt dag met lach en traan'

Gods zegen wordt meestal uitgesproken over mensen van vlees en bloed. Maar in de Emmer wijk Barger-Oosterveld doen ze het op 6 april net even anders. Pastoor Frans Wielens zegent dan 100 tot 150 motoren voorafgaand aan een bijzondere toertocht. Vooral voor medeorganisator Jos Velt, die ernstig ziek is.

Een motorzegening, wat is dat precies? In ieder geval onbekend in Zuidoost-Drenthe, aldus Velt, die samen met Bennie Heller tekst en uitleg geeft aan diens keukentafel. "In Grubbenvorst (Limburg) doen ze het al jaren", vertelt Velt. "Een vast ritueel bij de opening van het motorseizoen. Goed voor een opkomst van 2000 man." Velt en Heller zijn beiden lid van de Motor Tourclub Barger-Oosterveld (50 leden).

Velt: "We dachten: wat zou het toch mooi zijn om dat ook hier te doen."

Terugkeer pastoor

Het idee kwam in een volgende versnelling toen Velt en zijn vrouw tijdens een bezoekje aan Ootmarsum pastoor Frans Wielens tegen het lijf liepen. Wielens is jarenlang werkzaam geweest als pastoor in Barger-Oosterveld. In 2022 is hij gepensioneerd.

Tijdens het gesprek kwam spontaan het idee voor de motorzegening voorbij. Wielens was zo enthousiast dat hij tijdelijk even terugkeert vanuit zijn pensioen.

Beschermheilige

Inmiddels zijn de voorbereidingen in volle gang. De club heeft contacten met andere motortourclubs in Schoonebeek, Zwartemeer, Klazienaveen en Hellendoorn. Allen zijn gepolst voor deelname. "We kijken hoeveel animo er voor dit idee bestaat, zodat we weten met welke aantallen we rekening moeten houden. Honderd motoren, dat zou al mooi zijn. Maar mogelijk loopt het aantal op tot 150."

Op 6 april komen de motoren bij elkaar bij de Gerardus Majellakerk in het centrum van Barger-Oosterveld. De motoren verzamelen zich op het schoolplein. Na een korte kerkdienst ontvangen de rijders (naar eigen wens) bij de ingang van de kerk een voor een de zegening.

De deelnemers ontvangen ook een Christoffelpenning. Heller: "Want Sint Christoffel is de beschermheilige van alle reizigers." Vervolgens wordt het asfalt opgezocht.

Aandacht voor kerk

Maar bij deze toertocht draait het om meer dan enkel een gezegende rit. Momenteel doen alle katholieke kerken in Zuidoost-Drenthe onderzoek naar hun vastgoed. In sommige gevallen worden parochies voor de keuze gesteld om gebouwen af te stoten.

De kerk in Barger-Oosterveld heeft voorlopig niets te vrezen. Met deze zegeningsactie hopen kerkbestuur en motorclub de betekenis van de kerk voor het dorp te versterken. "Hopelijk zet dit initiatief ook andere lokale verenigingen aan tot soortgelijke samenwerkingen", aldus Heller.

Achter de geraniums

Voor Jos Velt wordt het in ieder geval een bijzondere dag. Hij heeft maagkanker met uitzaaiingen in het darmstelsel. Hij is uitbehandeld en is bezig met zijn laatste jaar, zoals hij dat zelf omschrijft. Velt: "Mijn vrouw en ik, we waren erop voorbereid. Ik loop al vijf of zes jaar in een traject."

Het begon met een melanoom, die werd verwijderd. Vervolgens kreeg ik keelkanker en toen dook het op in de lymfeklieren." Maar na elke gewonnen slag, keerde de ziekte weer terug. Op het laatst sloegen de behandelingen niet meer aan. "We staan er nuchter in", zegt hij. "Ik kan wel achter de geraniums gaan zitten en lopen janken, maar daar koop ik niets voor. Dus dat gaan we niet doen."

Dag van emotie