Welke Drentse amateurclub pakte de meeste punten sinds 1949?

In de hogere regionen rolt de bal al een tijdje en het bekervoetbal is ook al even bezig, maar dit weekend gaan ook de eerste- tot en met de vijfdeklassers de wei weer in voor competitievoetbal.

Vorig seizoen werd ongeveer halverwege afgebroken. Voor sommige clubs zal dat een opluchting zijn geweest. SV Tynaarlo stond nog op nul punten en ook EEC (3 punten) en DVSV (5 punten) zagen hun lijdensweg vroegtijdig eindigen. Borger stond halverwege al op veertig punten en ook Vitesse '63 (45 punten) en Achilles 1894 (49 punten) draaiden lekker. Zij fantaseerden waarschijnlijk al over de bos bloemen en de platte kar.

Dat alles ging vanwege de coronamaatregelen niet door. Toch hebben die hoge puntenaantallen iets opgeleverd. RTV Drenthe is namelijk de archieven in gedoken om te kijken welke Drentse amateurclub de afgelopen zeven decennia de meeste punten bij elkaar sprokkelde. En het afgelopen seizoen telde daarbij 'gewoon' mee.

Van Ericasche Boys tot Hermes AVK

We gingen terug naar het seizoen 1949/1950 toen een overwinning nog twee punten waard was. Achilles 1894 kwam uit in de eerste klasse en nam het vooral op tegen Friese clubs als Heerenveen, Frisia, Sneek en Leeuwarden. Een paar klassen lager waren meer Drentse onderonsjes te vinden. Zwartemeer werd na een beslissingswedstrijd tegen Veendam 1894 kampioen in de tweede klasse. Het was alweer hun derde kampioenschap op rij. Nog wat lager hield Gieten twee clubs uit Erica van het kampioenschap af. Ericasche Boys en vv Erica werden respectievelijk tweede en derde.

Vanaf dat seizoen zijn we begonnen met tellen. We zagen in de loop van de jaren uitschieters naar boven van rond de zeventig punten en moesten ook meerdere keren een nul invullen. Clubs werden opgericht en clubs gingen weer ter ziele. Sommige clubs verdwenen om pas jaren later weer terug te komen. Soms onder een nieuwe naam.

Ook zagen we clubs voorbijkomen waarvan de meeste jongeren het bestaan niet kennen. We zagen Angelslose Boys komen en gaan. Net als CEVO uit Emmer-Compascuum en Hermes AVK uit Annerveenschekanaal. Ook in Nieuw-Amsterdam waren wat wisselingen waaruit uiteindelijk de huidige club TWEDO ontstond.

Vv Beilen eerste koploper

Van alle puntentotalen bouwden we een ranglijst. Eentje die de verschuivingen per jaar laat zien. De trotse eerste koploper is vv Beilen. Die club veroverde in 1949/1950 de titel in de vierde klasse met 31 punten. En dat is genoeg om aan de leiding te beginnen. Een positie die de club na één jaar alweer kwijt is aan Eext. Ook zie je hoe vv Emmen jarenlang lijstaanvoerder is, maar die plek verspeelt als de club het betaalde voetbal in gaat.

De rode lantaarn in het totaaloverzicht is ook voor een club uit Emmen. In het seizoen 1983/1984 deed EDO uit Emmen mee in de tweede klasse van de Drentsche Voetbalbond. De club eindigde stijf onderaan met nul punten uit 24 wedstrijden en een doelsaldo van 172 goals tegen en 34 voor. Genoeg om helemaal onderaan te eindigen.

Maar welke vereniging staat na zeventig jaar op de eerste plek? Dat zie je in de grafiek hieronder. Kun je jouw club niet vinden en ben je benieuwd waar jullie staan, klik dan hier voor een grafiek met alle tweehonderd clubs. Let op, dat wordt flink scrollen.

Zo'n ranglijst als deze heeft natuurlijk te maken met nogal wat variabelen. Één van de problemen zit hem in het feit dat veel clubs uiteindelijk gefuseerd zijn. We hebben besloten om al die clubs los van elkaar op te nemen in de lijst. Bij de fusie van Zwartemeer en vv Klazienaveen krijgt het nieuwe FC Klazienaveen dus niet de punten van die twee clubs mee.

Ook liepen we er tegenaan dat sommige clubs zowel een team op zaterdag als op zondag hebben. Die twee hebben we afzonderlijk van elkaar opgenomen in de lijst. Zo zul je zowel Achilles 1894 (zo) als Achilles 1894 (za) in de lijst tegenkomen.

Een paar andere problemen konden we juist gebruiken om nog wat meer ranglijsten te maken. Zo speelden sommige clubs meer competitieduels dan anderen omdat ze simpelweg eerder werden opgericht. In bovenstaande lijst zijn alle clubs meegenomen, ongeacht hun jaar van oprichting. Om nog wat meer clubs de kans te geven op te scheppen hebben we ook een lijst gemaakt waarbij je kunt sorteren op decennium van oprichting. Klik op een decennium om de periode uit te schakelen in het overzicht. Dus wil je zien of Diever/Wapse van alle relatief nieuwe clubs de meeste punten verzamelde, dan klik je alle periodes aan, behalve 2010-2019. Zie je de grafiek hieronder niet of wil je de grafiek groter bekijken, klik dan hier.