Chloé Hoogeveen (26) werd seksueel misbruikt: 'Ik wil kinderen leren wat wel en niet oké is'

In deze week van de Lentekriebels besteden scholen aandacht aan weerbaarheid, relaties en seksualiteit. Daar is Chloé Hoogeveen (26) uit Hoogeveen heel blij mee. Als kind is ze seksueel misbruikt door haar oom. Ze schrijft boekjes om kinderen te leren wat gezonde seksuele relaties zijn. "Ik wil dat kinderen handvatten krijgen, passend bij hun leeftijd, zodat ze weten wat wel en wat niet oké is."

Grote vis

Een van haar boekjes heet 'Tara zegt stop'. Een ander boekje waar Hoogeveen een werkt, gaat over Mia de vis. "Het boek lijkt eigenlijk heel erg op mijn eigen verhaal", vertelt ze. "Mia heeft een grote vis waar ze veel mee doet, speelt en zwemt. Ze wordt heel erg verwend door hem. Dat vindt ze leuk. Maar hij pakt ook steeds een schubje van haar af. Dat vindt ze niet leuk. Ze draagt het als een geheim bij zich."

Van haar vierde tot en met haar tiende maakte Hoogeveen ongeveer hetzelfde mee met haar oom. "Ik ben door hem gevingerd, en dat gebeurde tijdens het spelen. Als kind is het heel moeilijk om te herkennen of dit passend is. En al helemaal omdat er een volwassene bij betrokken is. Want die weet toch wat wel en wat niet kan?"

Aangifte

Het misbruik stopte toen ze tien jaar oud was. Ze weet niet precies waarom. Maar feit is dat ze vanaf die jaren begon te vermoeden dat er iets niet klopte in haar jeugd. Op haar dertiende besloot ze het haar moeder te vertellen. "Dat was heel ingewikkeld, omdat ik niet wist wat er ging gebeuren als ik het zou vertellen. Dus ik heb lang in een tweestrijd gezeten. Maar mijn moeder heeft mij heel goed opgevangen. Ze geloofde mij direct. En samen met mijn vader heeft ze hulp opgestart."

Hoogeveen en haar ouders deden aangifte van het seksueel misbruik. Maar omdat haar oom het misbruik ontkent, en er geen bewijs is, werd hij niet vervolgd. Het heeft een enorme nasleep gehad. "Het heeft veel invloed gehad op mij, maar ook op mijn gezin. Iedereen heeft er wel op een bepaalde manier last van gehad", aldus Hoogeveen.

Grenzen stellen

Als kind kreeg ze EMDR-therapie, een vorm van therapie die gebruikt wordt voor het verwerken van trauma's. Maar eigenlijk gedurende haar hele leven heeft ze moeite met het stellen van grenzen. Als de misstanden bij The Voice aan het licht komen, is dat voor Hoogeveen weer een trigger. Ze zoekt opnieuw hulp, en die hulp heeft ze nu nog steeds.

"Bij The Voice werd er heel erg aan victim blaming gedaan. Dat schuldgevoel wat je hebt van seksueel misbruik kwam daardoor weer meer naar boven. En het schaamtegevoel. Het afvragen of je er inderdaad een aandeel in hebt gehad."

Haar boekjes worden nog niet standaard in het onderwijs gebruikt, maar dat hoopt ze wel te bereiken. Ze zoekt nog hulp om dit te realiseren. "Je hebt je hele leven te maken met seksualiteit. Je wordt ermee geboren en gaat ermee dood. Het is belangrijk dat er op elke leeftijd passende informatie beschikbaar is, en dat dit herhaald wordt."