Thijs Römer trekt hoger beroep in en moet maand de cel in

Thijs Römer gaat niet in beroep tegen de straf die hij vorig jaar kreeg voor het online misbruiken van drie minderjarige meisjes. De acteur werd in augustus in de rechtbank in Assen veroordeeld. Een van de slachtoffers komt uit Noord-Nederland.

Römer moet hierdoor een maand in de gevangenis zitten. Hij kreeg van de rechter drie maanden celstraf opgelegd, waarvan twee voorwaardelijk. Ook kreeg hij een maximale taakstraf van 240 uur en moet hij zich laten behandelen bij een instelling voor geestelijk gezondheidszorg.

De 45-jarige acteur ging in eerste instantie in hoger beroep, maar komt hier nu op terug. "Ik realiseer me dat de gebeurtenissen grote impact hebben gehad op de slachtoffers en dat hier maar één persoon verantwoordelijk is: ikzelf", zegt Römer in een verklaring die zijn advocaat Bénédicte Ficq op X deelt.

"Dit inzicht heb ik niet goed kenbaar kunnen maken tijdens de zitting afgelopen zomer. De oprechtheid en de waarde van dit besef kan ik nu alleen 'bewijzen' door de rechtbankstraf te aanvaarden en dus niet door te gaan met het door mij ingestelde hoger beroep. Hiermee hoop ik rust te brengen in het leven van alle betrokkenen."

De acteur zette de minderjarigen tussen november 2015 en november 2017 online aan tot het plegen van ontuchtige handelingen bij zichzelf en het sturen van naaktfoto's. De meisjes waren destijds 14, 15 en 16 jaar oud.

Reactie slachtoffers