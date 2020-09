Zorg- en onderwijspersoneel krijgt voorrang bij coronatesten

"De wachttijd is nu gewoon te lang. Van afspraak tot uitslag moet 48 uur zijn, dat is de streefnorm", zei De Jonge. Volgens de minister is dat nu soms zelfs het dubbele. "De zorgcontinuïteit kan in het geding zijn", geeft hij als reden voor het voorrangsbeleid van zorgpersoneel. "En zij werken met kwetsbare mensen."

Leraren krijgen voorrang omdat de impact van een afwezige meester of juf groot is. "Niet alleen voor henzelf, maar ook voor de kinderen." De Jonge zei ook dat het advies is om kinderen onder de twaalf jaar niet meer te laten testen bij milde klachten als verkoudheid. Kinderen in de basisschoolleeftijd dragen nauwelijks bij aan de verspreiding van het virus. "Het voorkomt dat ze te veel schooldagen moeten missen en het voorkomt drukte in de teststraat."

Persconferentie

Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) gaven vanavond een persconferentie op verzoek van het Outbreak Management Team, dat het kabinet adviseert in coronatijd. "Het is een ongebruikelijk moment", zei Rutte. "Het geeft aan dat we het weekendgevoel nog even moeten uitstellen. Het coronavirus is met een comeback bezig."

Met name in de Randstad en studentensteden is het virus aan een opmars bezig. Rutte maakt zich vooral zorgen over het reproductiegetal, dat op dit moment op 1,4 ligt. "Het betekent dat het aantal besmettingen in een week verdubbeld. Gisteren kwamen er 1750 besmettingen bij, in drie weken groeit dat naar meer dan 10.000 per dag. Je hoeft geen wiskundige of viroloog te zijn om te snappen dat dat door gaat werken in de ziekenhuizen", zei Rutte. "Dat mogen we ziekenhuizen en mensen in de zorg niet aandoen. Niet nog een keer."

Rutte en De Jonge wezen er op dat er vooral op regionaal niveau maatregelen worden genomen. In Drenthe veranderd er voorlopig weinig.

Coronadashboard

De veiligheidsregio's worden voortaan op drie niveaus verdeeld, laat De Jonge weten. Bij niveau één moet je waakzaam zijn. Bij niveau twee neemt het aantal besmettingen snel toe en moeten er maatregelen worden genomen. Bij drie wordt de situatie ernstig. Er zijn dan harde maatregelen nodig. "Op dit moment is de situatie al zo zorgelijk in een aantal regio's dat ze in twee komen", zegt De Jonge. Daarbij noemt hij de zes regio's in West-Nederland. "De zes regio's gaan hun maatregelen intensiveren."