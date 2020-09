Luistersteen onthuld in Meppel over treinbeschieting vlak voor bevrijding

"Vandaag is het 8 april 1945. In de vroege avond stopt een trein op het station van Meppel..." Zo begint het verhaal over Anneliese Lehrmann. Sinds vandaag is het verhaal over de luchtbeschieting op een trein te lezen en te horen via een luistersteen, die in het plantsoen voor het station Meppel ligt.

De organisatie Liberation Route Europe plaatste afgelopen jaren in heel Europa luisterpunten op historische plekken ter herinnering aan de geallieerde inzet. In samenwerking met Stichting Oud Meppel en het Comité 4 en 5 mei Meppel is er een Drentse zwerfkei geplaatst. Daarop zit een plakkaat met in drie talen het uitgeschreven verhaal over de luchtbeschieting en een QR-code, die je verwijst naar het verhaal op de website van LRE.

Aanval van de geallieerden

De luistersteen vertelt over de gebeurtenis op 8 april 1945 in Meppel. Vijf dagen voor de bevrijding van Meppel op 13 april 1945, kostte een bombardement en beschieting van een trein op het station in Meppel het leven aan twintig passagiers, allemaal Duitsers. Tientallen andere passagiers en wachtenden op het perron raakten ernstig gewond. Het ging om een trein die op weg was naar Duitsland. Er was ook munitie aan boord. Deze aanval van geallieerde jachtvliegtuigen maakte deel uit van de militaire strategie van de Canadese bevrijdingstroepen, die in 1944 waren geland in Frankrijk.

Een van die slachtoffers was Anneliese Lehrmann. Ze deed administratief werk in Meppel en zou in april 1945 eindelijk met verlof gaan. Bij de beschieting werd ze dodelijk geraakt en stierf ze op het perron. "Zij is een van de vele onschuldige burgers, die onder het juk van het naziregime zijn meegesleurd in een afschuwelijke oorlog", zo vertelt het verhaal bij de steen.

'Bevrijding Meppel ging niet vanzelf'

"Het is niet het meest bekende oorlogsverhaal uit Drenthe", geeft Wim Sagel van het Comité 4 en 5 mei Meppel toe. "Maar in het kader van de bevrijding van Drenthe en met name Meppel is dit wel belangrijk. Het is goed om te laten weten dat die bevrijding niet vanzelf is gebeurd. Er komt hier veel jeugd langs, daarom is deze plek zo mooi. Ik hoor van omwonenden dat er nu al belangstelling voor is.

De luistersteen in Meppel is een van de zes verhaalpunten van Liberation Route Europe in Drenthe. De andere plekken vertellen verhalen over Kamp Westerbork, café Slomp in Westerbork, executies bij Spier, de pastorie van Gasselte en de bevrijding in Hooghalen.

Lees ook: