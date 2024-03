Noordenveld neemt eerste vuilniswagen op waterstof in gebruik

De gemeente Noordenveld neemt volgende week een nieuwe vuilniswagen op waterstof in gebruik. Momenteel beschikt Noordenveld over drie vuilniswagens op diesel. Door de waterstofwagen wordt binnenkort van de oudste vuilniswagen afscheid genomen.

Noordenveld doet mee aan een Europees project op het gebied van vuilniswagens, Refuse Vehicle Innovation and Validation in Europe (REVIVE). Doel is het versnellen van innovatie op het gebied van afvalinzameling op waterstof. Naast Noordenveld doen zeven andere Europese gemeenten mee aan het project, waaronder Groningen, Amsterdam en Antwerpen.