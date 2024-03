FC Emmen komt op voorsprong tegen koploper Willem II, volg de wedstrijd via ons liveblog

Hilterman

Bij de gasten staat Jeredy Hilterman in de basis. Dat is geen onbekende hier in de Oude Meerdijk. In het seizoen 2021/22 speelde de spits in de eerste seizoenshelft dienst van FC Emmen, maar vertrok hij in de winterstop naar NAC Breda. Toch was hij aan het einde van het seizoen aanwezig bij het kampioensfeest van FC Emmen. Daar nam hij het woord en vertelde hij tegen het publiek: "Ik ben ook maar een mens, ik heb een fout gemaakt... Deze club zal altijd in mijn hart zitten. Mijn gevoel ligt bij Emmen."