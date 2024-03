Schaap doodgebeten door waarschijnlijk een wolf binnen vast wolfwerend raster Dwingeloo

Rundveehouders Sjonnie en Laura Nijland in Dwingeloo hadden drie schapen achter hun huis staan waarvan er in de nacht van donderdag op vrijdag een is aangevallen door waarschijnlijk een wolf. Het gegrepen dier stond achter een vast wolfwerend raster.

"Gisterochtend kwamen we tot de ontdekking dat een schaap is doodgebeten en het was ook de verjaardag van onze middelste dochter. Dus het is zeker een dubbele dag. Heel jammer", zegt Laura Nijland.

Genoeg stroom op raster

Wolvensporen zijn niet aangetroffen. Volgens de familie Nijland heeft de taxateur van BIJ12 geen gebreken gevonden aan het raster. "Dit is een goedgekeurd vast raster met zes staaldraden dat wel twintig jaar zou moeten kunnen blijven staan. Er staat 7.000 volt op en het heeft een klok die zich automatisch aanpast als er lekstroom is", zegt Sjonnie Nijland.

"Dus mocht er een keer een takje tegenaan liggen, dan komt er steeds meer spanning op. We doen er alles aan in een poging de wolf te weren en dan gaat die er toch doorheen."

Vragen Provinciale Staten

Fractievoorzitter Gert-Jan Schuinder van BBB Drenthe gaat de kwestie in Provinciale Staten aan de orde stellen. "Wij gaan hierover weer schriftelijke vragen stellen. Wij gaan weer om de tafel. Wij gaan weer aankaarten dat het sociale aspect van deze vitale omgeving wordt geraakt. Het kan gewoon niet langer. Er moet een oplossing worden gezocht voor een probleemwolf."

Verplaatsbare rasters werken onvoldoende

Vorige maand erkende de Gebiedscommissie Wolf Drenthe dat verplaatsbare rasters met zes stroomdraden onvoldoende werken in het leefgebied van de roedel in het Drents-Friese Wold. De commissie kwam tot die conclusie nadat een wolf acht keer door een door BIJ12 goedgekeurd wolfwerend raster heen was gekomen in korte tijd.