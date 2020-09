Pleitbezorger voor muziek Marinus Verkuil uit Nieuw-Buinen geridderd

Marinus Verkuil uit Nieuw-Buinen is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Dat gebeurde vanmiddag in het Prins Claus Conservatorium in Groningen.

Verkuil was bij het conservatorium hoofd van de opleiding Docent Muziek. Hij volgde zelf de opleidingen Schoolmuziek en Orkestdirectie, waarna hij als muziekdocent in onderwijs ging werken. Via het Lauwers College in Buitenpost kwam hij in aanraking met het Prins Claus Conservatorium. In 2000 maakte hij de overstap, twee jaar later werd hij het hoofd van de opleiding.

Verkuil wordt geroemd vanwege zijn inzet om iedereen, ongeacht achtergrond, kennis te laten maken met muziek en ze te enthousiasmeren. "Vanuit de diepgewortelde overtuiging dat iedereen in aanraking moet kunnen komen met kwaliteitsmuziek zorgde hij er voor dat zijn studenten in vele projecten in de samenleving aan het werk waren", klinken de lovende woorden.

Speciaal onderwijs

Gedurende zijn loopbaan raakte Verkuil steeds meer betrokken bij het speciaal onderwijs. "Dit heeft er onder meer in geresulteerd dat vanuit het conservatorium nu landelijk scholing wordt aangeboden aan docententeams van het speciaal onderwijs waarin zij geprofessionaliseerd worden in het bieden van kwalitatief goed muziekonderwijs."

Verder was Verkuil betrokken bij Stichting Music4All, waarin samenwerkingen tot stand komen tussen mensen met een beperking en onder andere studenten en docenten van het Conservatorium.