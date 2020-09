Expositie met meest creatieve mondmaskers: 'Ik word hier zo blij van'

"Ik word er zo blij van", zegt kunstenaar Ingo Leth, die de wedstrijd samen met de provincie Drenthe organiseerde. "Gisteren heb ik alles opgehangen en bekeken. Ik liep de hele dag te lachen van alle creaties."

Voorbeelden van verschillende inzendingen (Rechten: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

Ode aan de zorg

De expositie is georganiseerd vanwege het coronavirus en is een ode aan de zorg. "Het idee ontstond toen er geapplaudisseerd voor de zorgmedewerkers. En een paar weken later bleek dat ze geen eens een loonsverhoging kregen. Ik dacht: je kunt ze ook een soort steun geven door creativiteit", legt Leth uit. "Ik heb een oproep gedaan op Facebook. Daar zijn vijftig reacties opgekomen, inzendingen vanuit de hele wereld. Beverly Hills, Thailand, Sarajevo en de rest uit Nederland. Het is wel een internationaal project geworden. Ook twee zorgmedewerkers deden mee."

Alex Sommeling uit Emmen kreeg de meeste stemmen: 845 stuks. "Het is steampunk-gerelateerd. Als je 'virus' ook op Google op zoekt, krijg je vaak monstertjes te zien. Dus ik heb een monster-masker gemaakt. Ik ben er trots op dat 'ie zo geworden is. Ik ben best onzeker over de werken die ik maak. Je moet het gewoon doen, zeggen mensen. En zo zie je maar weer, er zijn toch mensen die er wel wat in zien. Deze prijs is een mooie opsteker."

Het winnende masker van Sommeling (Rechten: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

"Kijk dit is ook een mooi voorbeeld", laat Leth zien. "In het begin is een verhaal ontstaan van dat een vleermuis het coronavirus zou hebben overgebracht. Dus deze kunstenaar heeft een pluche beestje gemaakt van een vleermuis, dat je voor je mond kan knopen."

'Hoe kom je erop?'

"Dit is ook zo'n voorbeeld van: hoe kom je erop? Deze is gemaakt van driehonderd wikkeltjes van Anta Flu. Iedereen kent die snoepjes wel", lacht Leth. "Flu is ook griep. Dus zij heeft een soort anti-griep masker gemaakt. Heel bijzonder, vooral als je je bedenkt hoeveel werk het is."

De maskers zijn tot 17 oktober in Emmen te zien. Daarna hoopt Leth op een expositie in een ziekenhuis. "Dan breng je echt de maskers naar de mensen in de zorg toe. Dat zou mooi zijn."