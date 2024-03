Gevoel van onveiligheid groeit, maar in Drenthe valt het mee

Steeds meer Drenten voelen zich onveilig in hun eigen buurt. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2021 voelde 9,2 procent zich onveilig, vorig jaar was dat 10,5 procent.

In landelijk opzicht valt de stijging in Drenthe mee. In vrijwel alle andere provincies voelen mensen zich namelijk onveiliger. Alleen in Friesland ligt het percentage lager (10,5 procent) dan in Drenthe.

Zuid-Hollanders (17,7), Flevolanders (17,5) en Limburgers (15,3) voelen zich het vaakst onveilig. Het onveiligheidsgevoel steeg volgens het CBS in alle provincies.

Slachtoffers van traditionele criminaliteit

Ook het aantal mensen dat vorig jaar aangaf slachtoffer te zijn geweest van traditionele criminaliteit (geweld, diefstal, inbraak, vernielingen) is toegenomen. In Drenthe gaf 13 procent in 2021 te zijn getroffen door traditionele criminaliteit. Vorig jaar steeg dat percentage naar 15,2.