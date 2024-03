Assenaar moet vier jaar de cel in voor woningoverval Alteveer

Een 40-jarige man uit Assen moet voor een gewelddadige woningoverval in Alteveer, bij Onstwedde, een celstraf van vier jaar uitzitten. De 64-jarige bewoner werd vastgehouden in zijn bed en kreeg een riem om zijn hals gesnoerd.

De inwoner van Alteveer werd een jaar geleden in de vroege ochtend wakker van een geluid. Voordat hij er erg inhad sprong een man bovenop hem. Die hield het slachtoffer in een houdgreep vast en trok hem een riem om de hals. De bewoner kon hierdoor nog maar moeilijk ademen.

Handdoek in mond gepropt

De indringers riepen om geld. Terwijl de bewoner door één van de overvallers werd vastgehouden, doorzocht de andere indringer de woning. Het slachtoffer kreeg een handdoek in zijn mond gepropt. Uiteindelijk werd 550 euro uit de portemonnee van de bewoner gehaald.

In de meterkast stond een emmer met kleingeld. Ook die was nadien verdwenen. Volgens het slachtoffer zat daar zo'n 2000 euro aan muntgeld in. Dat geld was spaargeld voor zijn kleinkinderen, zei het slachtoffer later tegen de politie.

De indringers verdwenen net zo spoorslags als ze waren gekomen. De bewoner belde de politie toen hij er zeker van was dat hij weer alleen in de woning was.

Match in databank

Op de handdoek zat dna-materiaal, dat niet afkomstig was van de bewoner. Het celmateriaal werd door de Nederlandse databank gehaald en leverde een match op met de Assenaar. Van de tweede indringer ontbreekt iedere spoor.

De Assenaar voldoet ook aan de beschrijving die het slachtoffer van de overvaller gaf, die hem vasthield. Een camera in de buurt ving beelden op van één van de overvallers. Ook de man op die beelden toont grote overeenkomsten met de veertiger uit Assen.

Traumatisch gebeuren

De rechter rekent de verdachte zwaar aan dat hij, samen met een ander, een woning is binnengedrongen door de achterdeur te vernielen. Het slachtoffer is een oudere en alleenstaande man, die in zijn eigen woning in de slaapkamer werd vastgehouden en een riem om zijn nek werd vastgesnoerd.

Een woning moet een veilige plek zijn, zei de rechter. De impact van de overval is groot voor het slachtoffer. Hij heeft hiervoor psychische hulp moeten inschakelen.