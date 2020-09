Jeugddetentie voor gewapende beroving pizzabezorger in Assen

Een 18-jarige man uit Assen is veroordeeld tot jeugddetentie voor het beroven van een pizzabezorger in februari en een poging om een ander slachtoffer te beroven in maart in Assen. De rechtbank heeft hem 88 dagen jeugdstraf, waarvan zestig dagen voorwaardelijk, opgelegd.

De jonge pizzakoerier werd op de avond van 23 februari beroofd door twee jongens aan de Maria in Campislaan in Assen. De jonge daders dreigden met een vuurwapen en maakten geld, Apple AirPods en handschoenen buit. Op 15 maart sloeg het duo opnieuw toe. Ook toen was het slachtoffer een pizzabezorger. De jongens gingen op hun scooter naast het slachtoffer rijden, eisten dat hij spullen afgaf en dreigden te schieten, maar ze kregen niks.

Bang in het donker buiten

Eind maart werd de destijds 17-jarige Assenaar samen met een 16-jarige jongen uit Den Haag opgepakt. Die laatste verschijnt later voor de rechter. Het wapen dat ze tijdens de eerste beroving bij zich hadden, bleek nep.

Het slachtoffer van de eerste beroving is nog steeds erg angstig door wat hem is overkomen. Hij is bang om in het donker naar buiten te gaan. De rechtbank neemt het de inmiddels volwassen Assenaar kwalijk dat hij alleen uit was op geld en spullen en niet heeft stilgestaan bij wat hij beide slachtoffers aandeed.

Behandeling en training

Na een maand voorarrest kwam de man onder strenge voorwaarden vrij en sindsdien staat hij onder toezicht van de reclassering. De rechtbank bepaalde dat dat de komende twee jaar zo blijft. Ook moet hij zich laten behandelen en krijgt hij onder meer een gedragstraining voor ontspoorde jongeren en een drugsverbod.

Daarnaast moet hij bijna 500 euro schadevergoeding betalen aan het slachtoffer van de straatroof in februari.