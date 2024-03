Auto gaat in vlammen op in Nieuw-Amsterdam

Op de carpoolplaats bij de A37 aan de Dikkewijk OZ in Nieuw-Amsterdam is vannacht een auto uitgebrand. De brand werd rond de klok van twee door een passant ontdekt.

De politie onderzoekt de toedracht van de brand. Brandstichting is niet uitgesloten. Er zijn de afgelopen tijd vaker branden geweest op de carpoolplaats, of er een verband tussen de branden is, is onbekend.