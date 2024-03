Zoektocht naar voorouders: 'Door stom toeval ontdekte ik de doodsoorzaak'

Tijdens zijn vrijwilligerswerk voor het Drents Archief, het lezen en noteren van namen uit documenten uit de Maatschappij van Weldadigheid, stuitte Theo Zelders ineens op het overlijdensbericht van zijn voorvader.

"Door stom toeval - het is haast onmogelijk - kreeg ik net die ene bladzijde uit dat verslag van doctor Schunlau te zien", zegt Zelders. "Daarin stond dat 'de onderwijzer Was', mijn betovergrootvader, was overleden."

Daniel Was wordt als Amsterdamse vondeling opgenomen in de Maatschappij van Weldadigheid. Hij schopt het vervolgens tot onderwijzer. In de laatste aflevering van de podcast Arme familie, rijke geschiedenis staat zijn verhaal centraal.

Maatschappij van Weldadigheid

De Maatschappij van Weldadigheid werd in 1818 opgericht om arme mensen een kans te geven zich te ontworstelen aan hun armoedige bestaan. Mannen, vrouwen, wezen, gezinnen met kinderen en veteranen werden vanuit het hele land naar de Koloniën in onder meer Frederiksoord en Veenhuizen gestuurd.

Door te werken op het land dacht men de armen te kunnen opvoeden tot nuttige en arbeidzame burgers. Het omvangrijke en gedetailleerde archief van de Maatschappij van Weldadigheid wordt bewaard in het Drents Archief.

De onderwijzer Was

Daniel Was, een weeskind uit Amsterdam, komt per dekschuit over het IJsselmeer aan in Drenthe. Daar krijgt hij onderwijs van meester Uhl. Die was onder de indruk van de pientere vondeling en biedt hem een baan aan als hulponderwijzer van de meester. Uiteindelijk groeit Daniel Was door tot onderwijzer, met een jaarsalaris van maar liefst 200 gulden.

Daniel ontmoet zijn vrouw in de koloniën van de Maatschappij van Weldadigheid, het stel krijgt drie kinderen. De kersverse onderwijzer moet op een gegeven moment streng optreden tegen een aantal jongens dat stenen tegen het schoolgebouw gooide. Tot groot genoegen van Theo Zelders: "Dat soort verhalen vind ik vreselijk leuk om te lezen."

Het bijzondere verhaal van Daniel Was is een prachtige aanvulling op de familiegeschiedenis van Theo Zelders. Twee ooms hadden al een hele stamboom uitgezocht, alles stond op papier. Zelders besloot daarom de volgende stap te zetten. "Geef mij die hele handel maar mee, dan zet ik het in de computer."

Niet alleen verrijkte hij de stamboom met biografische gegevens, hij stelde ook een familielegende bij. Daniel Was zou namelijk volgens de overlevering doodgevroren zijn tijdens een wandeltocht van Assen terug naar Veenhuizen. Maar Zelders ontdekte tijdens zijn archiefonderzoek dat dit niet klopte: zijn voorvader bleek aan een ziekte te zijn overleden. "Ik kan niet precies achterhalen wat het was, maar ik heb het idee dat het tyfus was."

Podcast Arme familie, rijke geschiedenis

Age Bakker, Mirjam Leloux en Theo Zelders zijn drie van de duizenden onderzoekers die op zoek gingen naar hun familie en ontdekten dat hun voorouders in de Maatschappij van Weldadigheid zaten. Ze zochten uit wie zij waren, wat zij deden en waarom zij daar terecht kwamen. In de nieuwe podcastserie Arme familie, rijke geschiedenis van het Drents Archief en RTV Drenthe wordt de luisteraar meegenomen in hun onderzoek.