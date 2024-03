Steeds meer animo voor Drentse plaatsnaamborden: ook Midden-Drenthe overstag

Het Drents is hot. In steeds meer Drentse gemeenten groeit de interesse voor Drentstalige plaatsnaamborden. Ook Midden-Drenthe ziet dat nu zitten. Het prijskaartje: 150.000 euro in twee jaar tijd.

'Coevern, Oring en Skoonebeek'

Midden-Drenthe is daarmee de zevende gemeente die overstag lijkt te gaan. Noordenveld telt al een behoorlijk aantal Drentse borden en in Tynaarlo werd het initiatief halverwege vorig jaar omarmd.

In november kwamen Emmen, Aa en Hunze en Coevorden achtereenvolgens naar buiten met hun bordenwens. In februari stelde afzwaaiend raadslid Peter Zwiers (PvdA) in Borger-Odoorn een drietal schriftelijke vragen, in het Drents, aan het college in zijn gemeente in de hoop dubbele plaatsnaamborden te kunnen realiseren.