IVN-vrijwilligers proberen valkruid te redden

Vrijwilligers doen hun best om de meest optimale omstandigheden voor het plantje te creëren. Waar doet-ie het goed op; keileem en kalk bijvoorbeeld? Guido Nijland, een van de vrijwilligers van IVN Westerveld: "We zijn aan testen wat hij het lekkerst vindt."

Hulp is nodig

De plant moet een handje geholpen worden, anders redt ie het waarschijnlijk niet. Nijland: "Vroeger had je grote heidevelden, kuddes die overal langs trokken en zaad in hun vacht meenamen. Je hoefde je echt geen zorgen te maken over verspreiding, ze vonden hun plek wel. Nu is hulp echt nodig, anders verliezen we laatste populaties en we moeten voldoende planten hebben om ook genetisch wat verschil te houden, dat is heel belangrijk."

Resultaat

IVN Westerveld is er nu voor het derde jaar mee bezig op het Leggelderveld. Eerder mislukte het zaaien, omdat het toen te droog was. Maar dat het wel werkt, bewijst een plek waar een paar jaar geleden geplagd en gezaaid is. "Er staan hier bijna tweehonderd rozetten op drie vierkante meter. Er staan nog enkele te bloeien, dat is dus echt gebeurd door hier te plaggen en er wat keileem bij te leggen", vertelt Nijland.