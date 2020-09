Gewonden bij ongelukken in Beilen, Hooghalen Dwingeloo en Nieuw-Dordrecht

In Hooghalen ging het mis met een groepje motorrijders dat even wilde stoppen voor een koffiepauze aan de Zwiggelterweg. De achterste had niet in de gaten dat degene voor hem remde en botste er tegenaan. Hij is met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht.

Dat laatste geldt ook voor een motorrijder die aan het Westeinde in Dwingeloo in botsing kwam met een auto. Dat ongeluk is vermoedelijk veroorzaakt door een voorrangsfout van één van de bestuurders.

De man in de elektrische rolstoel werd geraakt door een auto (Rechten: Persbureau Meter)

In Beilen reed een automobilist aan de Esweg een man in een elektrische rolstoel aan. Hij zag het slachtoffer volgens getuigen in een bocht over het hoofd, toen die langs een geparkeerde auto reed. Ook botste de automobilist nog tegen de geparkeerde auto.

Het slachtoffer in de rolstoel werd gewond naar een ziekenhuis gebracht. Over zijn verwondingen is nog niks bekend.

De fietser wilde oversteken en zag daarbij vermoedelijk de motorrijder over het hoofd (Rechten: Persbureau Meter)

Aan de Vastenow in Nieuw-Dordrecht raakte een fietser gewond toen die werd aangereden door een motorrijder. Het ging mis toen de fietser de weg wilde oversteken. Volgens omstanders lijkt het erop dat hij de motor over het hoofd heeft gezien.

De fietser is met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht.