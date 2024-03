Max Houkes pakt toernooizege in dubbelspel bij Rwanda Challenger

TENNIS - Max Houkes (23) uit Sleen en zijn Franse dubbelpartner Clément Tabur hebben de Rwanda Challenger gewonnen. In twee sets waren zij te sterk voor het Thais/Indonesische koppel: Pruchya Isaro en Christopher Rungkat.

Houkes en Tabur wonnen de eerste set met 6-3. De tweede set moest beslist worden in een tiebreak die het duo met 7-4 won.

Enkelspel

Eerder deze week drong Houkes door tot de halve finale van het enkelspel. Het was zijn beste prestatie ooit. De finale was nog een stap te ver. Hij verloor in een driesetter van de Pool Kamil Majchrzak.