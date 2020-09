Schaapskudde nog steeds op zoek naar nieuwe herder: 'Het vak wordt onderschat'

Onderschat beroep

Tot nu toe hebben zo'n acht personen zich voor de vacature gemeld, maar daar zit nog geen geschikte kandidaat bij. Dat komt deels door het onderschatte beeld dat mensen van het vak hebben, verklaart Kees Van Wijngaarden, waarnemend voorzitter van de schaapskudde in Exloo. "Er zitten kandidaten bij die nog nooit een schaap in de handen hebben gehad. En die hadden ook geen hond. Dat zijn toch wel vereisten."

De derde herder is bedoeld om het team te versterken: "We willen iemand op achterhand hebben, zodat we bij ziekten vervanging kunnen regelen. We streven ernaar dat op elke dag van de week gelopen kan worden", legt Van Wijngaarden uit.

Jarenlange soap

Het vormen van een herdersteam is een nieuw hoofdstuk in de soap die al jaren duurt rond de schaapskooi in Exloo, waar de ene na de andere herder vertrok. De laatste herder, Mark Schrale, vertrok een maand geleden. Hij had een burn out nadat hij het werk ongeveer een half jaar deed. Hij was de zevende herder in acht jaar tijd. Toch heerst er positiviteit in Exloo. "Het is nu echt tijd om het verleden achter ons te laten", zegt Van Wijngaarden. "Het was een vervelende tijd met veel teleurstellingen aan beide kanten. Maar dat hebben nu echt achter ons gelaten en we moeten door. De hei roept."

'Genieten'

Inmiddels gaan de schapen alweer meerdere dagen de hei op. Onder andere met herder Nadia Lagerwaard die het erg naar haar zin heeft op haar nieuwe werkplek: "Het is genieten, met mijn eigen hondjes en in een stralende zon, dat is geweldig." Toch geeft Lagerwaard toe dat haar werk ook minder leuke kanten heeft: "Het is inderdaad niet alleen maar genieten in de zon van de natuur. Je moet ook de beschikking hebben over goede honden, verstand hebben van schapen en vooral ook goed alleen kunnen zijn. Maar als je daar tegen kunt is het het mooiste vak ter wereld."

