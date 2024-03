24 uur sporten in Rolde voor het goede doel: 'Heel moe, maar ontzettend blij'

24 uur lang sporten voor het goede doel. Sportschoolhouder Daoud Rahimi uit Rolde en zijn medewerkers hebben dat, net als vorig jaar januari, een etmaal gedaan. "Ik ben vooral trots op onze sporters en sponsoren", zegt hij opvallend energiek.

Roldenaar Rahimi en zijn sportschoolpersoneel gaven bijna 80 sporters van 10.00 uur vrijdagochtend tot 10.00 uur gisterochtend training. Zonder pauze en zonder slaap. "Maar wel met veel eten van onder andere de bakker en een cateringbedrijf", zegt Rahimi.

Sportfonds Drenthe

De inzamelingsactie van de sportschoolhouder stond in het teken van het Sportfonds Drenthe. Een fonds dat kinderen van ouders met een kleine beurs helpt om bijvoorbeeld te kunnen sporten of muziekles te volgen. Om die reden besloot Rahimi de actie op te zetten: "Onze kinderen zijn de toekomst. Het is belangrijk dat zij kunnen sporten."

Rahimi en consorten slaagden erin om 4.480 euro in te zamelen. De gemeente Aa en Hunze doet daar nog 250 euro bij. "Maar we verwachten de 5.000 nog te kunnen halen", zegt hij vastberaden. "Onze kinderen zijn de toekomst. Zij moeten kunnen sporten. Ik hoop natuurlijk dat het volgend jaar niet weer hoeft, maar als het nodig is, dan herhalen we de actie."

'Chillen met kinderen'