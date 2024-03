Afgelopen maandag werd bij schaapskooi Ruinen hun eerste lammetje geboren. Maar hoeveel lammetjes verwachten ze nog? Binnenkort kan je een biertje of wijntje drinken bij een nieuwe beachclub in Drenthe, maar waar? En er werd deze week wel een heel bijzonder dier gespot, welk dier was dit? Weet jij de antwoorden op deze vragen?