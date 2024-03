Modelauto's trekken honderden liefhebbers naar Valthermond

Oranje graafmachines, bordeauxrode vrachtwagens en knalgroene auto's. Ze zijn vandaag allemaal in 't Brughuus in Valthermond te zien. Klein detail: het gaat om modeluitvoeringen.

Jubileumjaar

Dat er animo is voor een dergelijke beurs in het Noorden was een goede inschatting van organisator Martin Klein. Hij begon de Modelautobeurs Valthermond tien jaar geleden. Wat is dat toch, die passie voor kleine autootjes? "Tja", zoekt Klein naar woorden. "Vanaf kleins af aan begin je met speelgoedautootjes. Het is een persoonlijk iets, de een houdt van vissen en de ander van modelauto's."

Dat hij het zo lang volhoudt, is voor hem zelf ook verrassend. "Het was eigenlijk bedoeld als eenmalige editie en nu zijn we tien jaar verder. We hebben nu zestig deelnemers, dat waren er in het begin veertig. Ook is het veel drukker geworden. Ik denk dat er tussen de 800 en 1.000 bezoekers komen vandaag."