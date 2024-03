Documentaire over Duitse inval bij Coevorden: 'Er staat een monumentje en meer niet'

Op een brug net buiten Coevorden filmt een ploeg een scene uit de Tweede Wereldoorlog. Vier Nederlandse soldaten die een groep van 700 Duitsers urenlang weet af te remmen. Volgens regisseur Remko Meijer zijn die verhalen van het begin van de oorlog niet bekend genoeg. "Dit zijn de helden van het eerste uur. En het zijn ook echt helden. Daar is bijna geen waardering voor. Er staat een monumentje en meer niet en dat vind ik jammer."

Het filmen op de openbare weg kent zijn uitdagingen. Het bruggetje ligt ook op de route van een DAF-oldtimerclub. Daarnaast zijn er enkele concessies gedaan aan de plaatselijke overheden. Zo zijn de geweren knalrood met blauw, maar dat valt in het zwart-wit eindproduct niet op.

Producer Erik Dijkema is verantwoordelijk voor het schema, de catering en houdt zo nu en dan een konvooitje auto's tegen. Het hoort bij het kleine team dat mensen meer petten op hebben. "We hebben twaalf acteurs en figuranten en de rest is de crew. Dus licht, geluid en video. Catering en uiteraard de filmmaker en de producer. Het is best een flinke uitdaging. Je moet eigenlijk met een grotere groep zijn."

De documentaire wordt tussen de 20 en 35 minuten en moet begin mei klaar zijn. "Het is nog een enorme uitdaging ook in de post-productie. We moeten bijvoorbeeld nog bepaalde beelden filteren, want alles wat nu hier op beeld staat was er niet in 1940. Er komt nog heel wat montagewerk bij", zegt Dijkema terwijl hij naar de windmolens in de verte wijst.

De camera's draaien al, maar een zender om het uit te zenden is nog niet gevonden. De makers schieten het vooralsnog voor uit eigen zak, bevestigt regisseur Meijer. "Ik heb sowieso veel interesse voor de tweede wereldoorlog en ik wil niet dat dit vergeten gaat worden. Dat is mijn doel. Dit is een stuk geschiedenis dat moet blijven."