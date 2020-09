Opnieuw punt voor ACV in doelpuntloze wedstrijd

ACV heeft opnieuw een punt gepakt in de Derde Divisie. Op bezoek bij Ter Leede uit Sassenheim eindigde de wedstrijd in een doelpuntloos gelijkspel.

De Assenaren kenden een prima eerste helft en met kansen van Justin Mulder, Marco van der Heide, Gijs Jasper en Daniel Schans was ACV de overheersende partij. Ter Leede doelman Michael Bekkers moest hard werken om zijn goal schoon te houden.

Na rust kwam ook de thuisploeg tot een paar kansen. De grootste kans was echter opnieuw voor ACV, nadat Bekkers te ver voor zijn doel stond en Luka Prljic de bal over hem heen werkte. De bal trof alleen de lat, waardoor het scorebord op 0-0 bleef staan.

Wachten op eerste goal

"We waren vooral de eerste helft dominant en hadden we recht op goal. Maar je moet ze dan wel zelf maken," aldus trainer Fred de Boer. "Na de rust werd het meer gelijkwaardig en speelden wij vooral in de laatste fase van de aanval te onrustig. In en rond het zestien-meter gebied wordt het maken van beslissingen een stuk moeilijker, en daar moeten we iets beter mee omgaan. Dat is een kwestie van vertrouwen en dat zie ik met de week groeien. We moeten nog wachten op onze eerste goal, maar als we zo blijven verdedigen zal 1 doelpunt voldoende kunnen zijn voor een zege."

Na vorige week is dit het tweede punt dat ACV aan het totaal in de Derde Divisie mag toevoegen. De ploeg van Fred de Boer staat daarmee 15e in de stand. Sparta Nijkerk is voorlopig koploper met 7 punten uit drie wedstrijden. Vanavond kan een eventuele overwinning van Harkemase Boys daar nog verandering in brengen. ACV speelt volgende week tegen Hoek HSV, dat ook twee punten uit drie duels heeft behaald.