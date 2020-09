Mega bouw- en verhuisoperatie ten einde: Hardenberg heeft een nieuw ziekenhuis

Vanwege alle corona-maatregelen was er een verhuisschema tot op de minuut nauwkeurig, om er maar voor te zorgen dat zo min mogelijk patiënten en personeel elkaar onderweg tegen kwamen. De patiënten werden voor de verhuizing gecheckt en na aankomst weer. Rest nog wat computers en verhuisdozen maar de zestig uur durende monsteroperatie is bijna klaar. Dag Röpke Zweers Ziekenhuis, Hallo Saxenburgh Medisch Centrum!

Saxenburgh heeft voor 50 miljoen euro een nieuw ziekenhuis uit de grond gestampt met de modernste apparatuur, mri- en ct-scanners. Ook is er een bevalbad, een idee van de verloskundigen. Er zit een filosofie in het gebouw: voor niet complexe zorg hoef je alleen maar in het begin van het gebouw te zijn, bijvoorbeeld bloedprikken of een bezoek aan de dermatoloog. Voor zwaardere zorg moet je dieper het gebouw in. Zo worden onnodige loopbewegingen van patiënten door het gebouw geminimaliseerd.

de centrale hal van het Saxenburgh Medisch Centrum (Rechten: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe)

En ja, ook bij dit nieuwe ziekenhuis zijn er minder echte bedden. Er zijn er zo'n 10 verdwenen. Maar daarnaast zijn er veel meer plekken voor dagbehandeling. En ook hier is het onderscheid tussen minder zware en zwaardere zorg te zien: als de behandelplek meer op een stoel lijkt dan op een bed kun je snel weer naar huis. Lijkt het meer op een bed dan blijf je langer.

lijkt de dagbehandelingsplek meer op een stoel dan een bed dan kun je waarschijnlijk snel naar huis (Rechten: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe)

Terwijl bij de Treant Ziekenhuizen in Hoogeveen en Emmen zorg en afdelingen zijn geschrapt is er in Hardenberg juist uitbreiding van het zorgaanbod. En behoud van acute verloskunde en alle spoedeisende hulp. Bij Saxenburg zijn ze ervan overtuigd dat een regionaal basisziekenhuis die zaken moet hebben inclusief een intensive care. Alle spoedzorg (spoedeisende hulp, huisartsenpost, eerste harthulp en de intensive care) is in het nieuwe ziekenhuis verzameld op één plek om zo effectief mogelijk te kunnen werken.

Een kwart van de patiënten komt uit Drenthe. Natuurlijk gingen uit de regio Coevorden van oudsher mensen al naar het ziekenhuis in Hardenberg, maar verschraling van het zorgaanbod bij andere ziekenhuizen zorgt voor een stijging van Drentse patiënten, bijvoorbeeld zwangere vrouwen uit de regio Hoogeveen. Voor een langere rondleiding kijk de video in ons eerdere verhaal.

Verpleegkundige Leonie Kremer verhuisde vandaag onder meer patiënt Hennie Cremer-Meijers uit Coevorden.