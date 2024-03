Dorpshuis Weerdinge heeft naast panelen nu ook windturbines: 'Puur voor eigen gebruik'

Dorpshuis Weerdinge is nagenoeg helemaal energieneutraal. "Alleen op dagen dat het windstil is en de zon niet schijnt, is er een kans dat we van het net afnemen", zegt Jan Schoonbeek, bestuurslid van het dorpshuis. Dit weekend werden zes kleine windturbines geplaatst, waardoor het dorpshuis zowel wind- als zonne-energie opwekt.

Schoonbeek haalt zijn schouders op. "Het is maar wat je bijzonder vindt." Voor het bestuur van het dorpshuis was verduurzamen een logische stap. "We hebben hier koelkasten, diepvriezen en de peuterspeelzaal is ook op ons aangesloten. We zijn dus een aardige verbruiker."

'Het waait altijd'

Een paar jaar terug werden er al zonnepanelen geplaatst, dit weekend kwamen daar dus windturbines bij. Kastjes van een bij een meter, die haast onopvallend op het dak van het dorpshuis staan. "Er staan er nu zes", zegt Schoonbeek. "We plaatsen eerst ook niet meer. Eerst eens kijken hoe deze renderen."

Bang dat de windturbines er voor de kat z'n viool staan, is Schoonbeek niet. "We hebben al meer dan een jaar windmetingen op het dak gedaan en het waait eigenlijk altijd. De stroom die we opwekken, wordt opgevangen in accu's die achter het dorpshuis staan. We leveren dus niet terug aan het net. Het is puur voor eigen gebruik."

Eerste in het noorden

De combinatie van twee soorten duurzame energie, komt niet veel voor. "Ik weet niet of we het eerste dorpshuis van Nederland zijn die dit hebben, maar we zijn in ieder geval het eerste dorpshuis van het Noorden die het zo doet", weet Schoonbeek.

Dat geeft ook uitdagingen. "De gemeente Emmen heeft wel regels als het gaat om zonnepanelen en windturbines, maar niet als het gaat om een combinatie van beide. Dus wij zijn nu een soort pilot voor de gemeente, om te zien hoe dit gaat en wat er bij komt kijken."

Weinig subsidie

Het dorpshuis heeft de windturbines grotendeels zelf moeten betalen. "We hebben hier helaas geen subsidies voor kunnen aanboren", zegt Schoonbeek. "Voor de zonnepanelen kregen we nog wel enige subsidie, maar de windturbines en het accupakket hebben we zelf moeten betalen."