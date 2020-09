Spelersbus Hurry-Up na coronabesmetting terug naar Zwartemeer

De bus van Hurry-Up was al op weg naar Panningen. "Onderweg is een speler gebeld en positief getest. We zijn meteen omgedraaid", legt trainer/coach Joop Fiege uit. De betreffende speler was uit voorzorg al niet mee gereisd met de bus, maar om risico op verspreiding tegen te gaan, is besloten niet door te rijden.

"Hij voelde zich donderdag niet goed en heeft zich laten testen. Vanmiddag ging het een stuk beter. Op weg naar de wedstrijd tegen Bevo werd hij alsnog gebeld", gaat Fiege verder.

De kans is groot dat veel spelers van Hurry-Up gebeld gaan worden door de GGD en een week of langer in quarantaine moeten. Fiege tot slot: "Dat lijkt me een goed besluit. We moeten het zekere voor het onzekere nemen."