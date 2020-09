LTC opnieuw met ruime cijfers langs DZOH

Een maand vóór de corona-uitbraak won LTC met 5-0 van DZOH. Ruim zeven maanden later wint LTC opnieuw met ruime cijfers van dezelfde tegenstander: 5-1. Een goed begin voor de Asser formatie in de 2e klasse J. LTC was niet overtuigend, maar wel zeer effectief. Spits Imre de Jonge scoorde driemaal.

Na een lastige bekercampagne, waar DZOH alle drie duels verloor, en in het achterhoofd de nederlaag tegen LTC afgelopen seizoen zou je een gebrand DZOH verwachten om het ditmaal beter te doen. Niets was minder waar. Na slechts drie minuten was het LTC dat op een 1-0 voorsprong kwam door Imre de Jonge. Bij de tweede paal kopte hij knap binnen op aangeven van Richard Mulder. DZOH had het erg lastig het eerste half uur. Vlak voor rust kende de ploeg uit Emmen wel een goede periode, enkele grote kansen volgden elkaar op.

Geen ommekeer

In de tweede helft was het wederom snel raak. Al in de vijfde minuut scoorde spits De Jonge de 2-0. Niet veel later viel ook het derde doelpunt, na goed doorkomen van Mulder en een strakke voorzet bij de eerste paal op De Jonge: 3-0. De wedstrijd leek gespeeld, maar toch geloofde DZOH-trainer Bert Doldersum in de ommekeer. Twee aanvallende wissels zorgden voor meer dreiging aan de kant van de Emmenaren.

Invaller Ruud Klingenberg kwam ook daadwerkelijk tot scoren. Even was er hoop voor DZOH, maar de hoop was vervlogen nadat Marc Heerings voor de 4-1 tekende. Het slotakkoord was voor Xander Eisses die eenvoudig kon scoren nadat hij samen met teamgenoot Damian Dissel op de keeper af kwam. Dissel gaf breed en Eissens tikte binnen om zo de einduitslag te bepalen op 5-1.

In de tweede speelronde gaat LTC op bezoek bij Gramsbergen. Een lastige tegenstander, zo bleek afgelopen seizoen. DZOH ontvangt S.V. Oosterwolde