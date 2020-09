Achilles 1894 wint overtuigend, Vitesse'63 en SVN'69 redden punt

Dit jaar spelen er geen Drentse ploegen in de 1e klasse van het zaterdagvoetbal, dus beginnen we het overzicht van de amateurclubs in de 2e klasse J. Daar wist LTC vandaag een ruime zege te behalen op DZOH, waarvan de beelden zondag te zien zijn in Onze Club op TV Drenthe. Maar er waren meer noemenswaardige resultaten.

Zo heeft Achilles 1894 als promovendus in de in de 2e klasse J de eerste wedstrijd weten te winnen van DESZ uit Zwartsluis . Romario Tjong-A-Sie scoorde al na vier minuten de 1-0 en in de tweede helft viel de 2-0 na een eigen doelpunt. De Asser club blijft zich dus langzaam naar boven werken sinds het team een paar jaar geleden op zaterdag gelanceerd werd. Voor Elim begon de competitie opnieuw met een nederlaag. Het voormalige RTV Drenthe sterrenteam, dat vorig jaar ook al zoveel misère kende, verloor met 1-3 van NEC Delfzijl. Voor FC Meppel is er nog geen vuiltje aan de lucht. De stabiele tweedeklasser won vandaag met 1-2 van Gorecht.

3e klasse

Ook in de 3e klasse was er gelijk Drents succes. Zo was Veenhuizen in de 3e klasse B met 0-3 te sterk voor Grootegast, waardoor de nummer 3 van vorig jaar gelijk voorin meedraait in de stand. Helaas is datzelfde niet te zeggen over Zuidlaren FC. Die ploeg ging vandaag in de 3e klasse C met 1-3 onderuit tegen Velocitas 1897.

In het spoor van Achilles 1894 is ook het zaterdagteam van Hoogeveen rappe schreden voorwaarts aan het maken in het klassensysteem. De enige ploeg die de Asser formatie vorig jaar enigszins kon bijhouden is het nieuwe seizoen in de 3e klasse D met een klinkende 2-0 zege op Hollandscheveld. De Hoogeveners voeren nu samen met FC Klazienaveen de ranglijst aan. Die ploeg wist met 1-2 te winnen van ZZVV. Tot vijf minuten voor tijd ging die wedstrijd in 1-1 gelijk op, totdat ZZVV een fout maakte in de verdediging en Nick van der Sleen de wedstrijd kon beslissen.

Tien man

Een club die de drie punten wellicht had moeten pakken was promovendus Vitesse'63 uit Koekange. De geel/rode formatie kwam weliswaar vroeg op achterstand tegen BSVV uit Bovensmilde toen Halid Berbic al na zes minuten raak schoot, maar na een rode kaart voor diezelfde Berbic in de eerste helft moesten de rollen omdraaien. Pas in de 77e minuut was het Tim Kuik, na drie eerder afgekeurde doelpunten, die stand op gelijk hoogte bracht. Daarmee sleepte Vitesse'63 een punt uit het vuur waar had het drie had kunnen pakken.

Ook de wedstrijd tussen CSVC uit Coevorden en SVN'69 uit Nijeveen was om van te smullen. De wedstrijd kwam pas in de tweede helft los door een treffer van Niels Vriend in de kleuren van SVN'69. CSVC liet er niet bij zitten en scoorde binnen tien minuten twee keer. Pas in de laatste minuut van de wedstrijd kon SVN'69 alsnog zijn gram halen door de gelijkmaker van Wouter Westenbrink. Alleen Fit Boys uit Beilen slaagde er vandaag niet in een punt te scoren. Die ploeg verloor met 0-2 van Ommen.

Moeilijk begin en grote zege

In de 4e klasse C ging de enige Drentse zege naar ONR uit Roden. Er werd met 0-3 gewonnen van Amicitia. FC Leo speelde 2-2 gelijk tegen Middelstum en Rood Zwart Baflo verloor met 2-0 van SIOS. In die andere vierde klasse was er alleen succes voor SVBO, dat met 5-1 won van SV Mussel. SCN, Nieuw-Balinge, Borger, Angelso en Tiendeveen verloren allemaal.

Het grootste succes kwam van FC Assen in de 5e klasse F. Die ploeg won met 9-0 van SETA uit Musselkanaal. Ook NKVV en MSC gingen er met de zege vandoor.

