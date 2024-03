Regio Songfestival verhuist na 'daverend succes' in debuutjaar

De tweede editie van het Regio Songfestival wordt in Maastricht gehouden. Alle regionale omroepen leveren op 9 november een kandidaat af in Theater aan het Vrijthof, decor van de grand finale.

Het Regio Songfestival is een initiatief van de dertien regionale omroepen van Nederland. Hiermee vieren de omroepen de rijkdom aan (streek)talen en dialecten in Nederland. De artiesten, één per omroep, zingen uitsluitend in het Nederlands of in de taal uit de eigen regio.