Week van Drenthe: Energielabels van Meppelse huurwoningen kloppen niet en 20 jaar cel geëist in zwembadmoord

Drenthe was vorig jaar iets minder populair onder Nederlandse toeristen dan in 2022 en verdachten van de zwembadmoord in Marum hoorden twintig jaar cel tegen zich eisen. Hieronder lees je een overzicht van het belangrijkste nieuws in onze provincie.

Tegen de oud-directeur van de voormalige zorginstelling De Brink-Akker in Wijster is negen maanden cel geëist, waarvan zes voorwaardelijk. Ze viel in slaap terwijl ze toezicht had moeten houden. Een kwetsbare cliënt die haar hulp nodig had belde tevergeefs en overleed. Het Openbaar Ministerie verwijt haar nalatig te zijn geweest en de cliënt aan zijn lot te hebben overgelaten. De vrouw uit Erica wordt ook vervolgd voor het "niet organiseren van gekwalificeerd zorgpersoneel gedurende de nacht op de locatie".

Minder toeristen

Minder toeristen brachten vorig jaar de nacht door in Drenthe dan het jaar daarvoor. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De afname in Drenthe was 1,2 procent ten opzichte van 2022. Ook in andere provincies nam het aantal gasten af. In Noord-Brabant overnachtten vorig 1,8 procent minder bezoekers en in Friesland 7,4 procent. Drenthe is wel populairder geworden onder buitenlandse toeristen. In 2023 telde Drenthe 32 procent niet-Nederlandse gasten.

In het hoger beroep zijn opnieuw celstraffen tot twintig jaar geëist voor de verdachten van de zwembadmoord in Marum. de 40-jarige Jan Elzinga werd in de zomer van 2012 voor de ingang van het plaatselijke zwembad doodgeschoten. Het Openbaar Ministerie vindt dat de schoonfamilie daartoe de opdracht heeft gegeven. Monique en Marcel H. moeten twintig jaar de cel in als het aan het OM ligt. Hun moeder Coby van der L. hoorde 17 jaar tegen zich eisen.

240 uur taakstraf voor dodelijk ongeval

Een 44-jarige man uit Erica moet een taakstraf uitvoeren van 240 uur voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval, anderhalf jaar geleden in Tuk, bij Steenwijk. Met zijn busje reed hij een motorrijder aan. De 55-jarige man uit Steenwijk kwam in zijn val tegen een lantarenpaal. Hij overleefde de klap niet.