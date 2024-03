Internationaal Filmfestival Assen krijgt extra dag: 'Het is meer dan een bioscoopbezoek'

"Drie dagen waren niet genoeg", zegt voorzitter Wieke Paulusma over het Internationaal Filmfestival Assen (IFA). En daarom kunnen bezoekers vanaf donderdag een dag langer terecht op het festival in cultuurcentrum DNK.

Het feministische IFA is inmiddels toe aan de 44e editie. "We zijn het enige filmfestival in Nederland dat zich zo specifiek richt op films die gemaakt zijn door vrouwen of waarin vrouwen de hoofdrol spelen", vertelt Paulusma in het Radio Drenthe-programma Cassata. "Je ziet nog altijd dat in blockbusters vaak de man de hoofdrol heeft en de verhaallijn is ook vaak hetzelfde. Wij richten ons al 44 jaar op het laten zien van andere verhalen. Want vrouwen schrijven en maken andere films."

"Feminisme gaat eigenlijk ook over anders kijken naar de wereld. En je realiseren dat niet iedereen op jou of mij lijkt. En films zijn een uitstekend middel om dat te laten zien", zegt de festivalvoorzitter. "We zijn heel enthousiast dat we nu een dag extra hebben. Want drie dagen bleken niet genoeg te zijn." Door de extra dag opent IFA deze keer voor het eerst op donderdag.

Geen tuinbroeken en geitenwollen sokken

Tot haar vreugde merkt Paulusma dat de jeugd het festival in Assen goed weet te vinden. "Vroeger kleefde er aan IFA een imago van tuinbroeken en geitenwollen sokken. Maar dat is het festival natuurlijk allang niet meer. We zijn er tegenwoordig voor een heleboel verschillende mensen. We werken heel veel samen met het onderwijs en dus er komen ook steeds meer jonge mensen."

Paulusma is ook bekend als Tweede Kamerlid voor D66. "Ik heb best wel een ingewikkelde baan en dat werk kost veel tijd. Maar ik vind het heel belangrijk om me daarnaast ook vrijwillig in te zetten. Het IFA heb ik in mijn hart gesloten. We laten andere films zien dan die in de bioscoop op de hoek. We moeten koesteren wat we hier in het Noorden maken."

Veel filmmakers uit het Noorden

IFA zoomt tijdens de 44e editie in op generaties. "Wie of wat heeft ons gemaakt tot wie we nu zijn, wat we denken, zien en voelen? En we hebben nu een dag waarop we heel veel filmmakers uit het Noorden in huis hebben", aldus programmeur Henriëtte Polman. "Het is bedoeld om hun kennis en contacten uit te breiden en ze in contact te brengen met elkaar."

"Daarnaast hebben we een aantal workshops en masterclasses en gaan we de diepte in met dramaturg Gwyneth Sleutel over vrouwenrollen. En we hebben een directorstalk met de Franse regisseur Céline Sciamma, onze eregast en wereldwijd gelauwerd. Zij komt speciaal voor ons naar Nederland. Het is voor de bezoekers dus meer dan alleen een bioscoopbezoek."