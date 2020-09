Ruime zege Sudosa-Desto bij rentree Topdivisie, Olhaco verliest nipt

Twee seizoenen geleden speelde de Asser formatie ook al in de Topdivisie, nadat de ploeg een vacante plaats mocht opvullen. Vorig seizoen was de ploeg van Erik Noordijk de koploper in de 1e divisie, om zo eigenhandig promotie af te dwingen. De crisis gooide daarvoor roet in het eten, maar de bond bracht een 'nieuwe topcompetitie' op de been, waarbij de zes beste ploegen uit de twee 1e divisies in mochten doorstromen.

Ook de tegenstander van vandaag, EVV uit Elburg, mocht doorstromen naar de nieuwe opzet voor de Topdivisie. Sudosa-Desto maakte echter snel korte metten met de al bekende tegenstander. De eerste en tweede set werden allebei met 25-22 gewonnen. In de derde set was het verschil groter en ging de set in 25-20 naar de thuisploeg uit Assen. Met de 3-0 zege neemt Sudosa-Desto tevens de leiding in de stand in handen Ze delen die positie met Reflex uit Kampen, dat een iets betere setscore had.

Olhaco verliest nipt

Ook Olhaco mocht na een goed seizoen de overstap naar de Topdivisie maken. De Hoogeveners hadden tegen Webton Hengelo aanzienlijk meer moeite. De eerste set ging in 25-21 nipt naar de thuisploeg, maar in de tweede set kwam de ploeg van Menno Volkerink weer langszij. Hengelo serveerde slordig en Olhaco trok de set in 18-25 naar zich toe.

Daarna herpakte Hengelo zich opnieuw en ging de 3e set in 25-21 weer naar de thuisploeg. Olhaco bleef daarna veerkracht tonen en een kwakkelend Hengelo onder druk zetten. Er werd een vijfde set uitgesleept bij een gelijke stand van 2-2. Hierin moest Olhaco uiteindelijk nipt het hoofd buigen. Bij een setstand van 15-13 trok Hengelo aan het langste eind. Olhaco pakt wel een punt en staat daarmee voorlopig zesde in de stand. Van de wedstrijd tussen DIO Bedum en VoCASA was op moment van schrijven nog geen uitslag bekend.

Volgende week gaat Sudosa-Desto op bezoek bij Orion Doetinchem en ontvangt Olhaco Dynamo Apeldoorn 2.