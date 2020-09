FC Emmen in blessuretijd onderuit tegen PSV

Zo lang mogelijk stand houden, niet als een kip zonder kop naar voren rennen en keihard toeslaan in de paar kansjes die je mogelijk krijgt. Met die opdracht stapte FC Emmen vanavond het veld op in Eindhoven tegen PSV. Dat lukte aardig, maar kon een nederlaag in de tweede wedstrijd van het seizoen niet voorkomen. PSV won, door een goal in blessuretijd, met 2-1.

PSV wil dit seizoen onder de nieuwe trainer Roger Schmidt een ander spelletje spelen dan de afgelopen jaren. Minder leunen op de verdediging, op de helft van de tegenstander druk zetten en dus minder gokken op de omschakeling. Daarom is het des te opmerkelijker dat de openingsgoal van de thuisclub, in de 21e minuut, uitgerekend uit een omschakelingsmoment kwam. FC Emmen dacht aan een uniek moment om gevaarlijk te worden, leed ver op de helft van PSV balverlies en in de tegenaanval sloeg PSV toe. Via Denzel Dumfries en Mohamed Ihattaren kwam de bal bij Cody Gakpo terecht. Hij zette de mee opgekomen linksback Philipp Max aan het werk die vervolgens een niet te missen voorzet gaf op Noni Madueke: 1-0.

PSV mocht de bal

Verder deed de Drentse club, dat het ook in Eindhoven nog moest stellen zonder Michael de Leeuw, het meer dan prima. PSV mocht de bal, maar de thuisclub kreeg nauwelijks kansen. Het gegroepeerde, realistische en volwassen spel leverde Emmen heel af en toe een mogelijkheidje op. Zo zag Robbert de Vos een prima inzet gekeerd worden door PSV-keeper Yvon Mvogo, schoot Sergio Peña vanaf zo'n 20 meter over en zag Glenn Bijl een vrije bal gekeerd worden door de PSV-doelman. Natuurlijk kreeg ook PSV haar kansen, maar echt overmatig inspannen hoefde Telgenkamp eigenlijk geen enkele keer.

Een Mvogootje

PSV had feitelijk 85 minuten lang een veel te laag tempo tegen FC Emmen en leek daar een keiharde rekening voor te krijgen, al was dat niet zozeer de verdienste van de Drenten. Nee, het was doelman Mvogo die net als vorige week bij FC Groningen een kapitale blunder maakte. De doelman liet een terugspeelbal zomaar over zijn voet glijden, kon het slippertje niet meer repareren en dus stond het zomaar 1-1.

Romero redt PSV

PSV schrok wakker en ineens lieten de Eindhovenaren heel ander voetbal zien. Het tempo ging omhoog en met name Malen was tot twee keer toe dichtbij de 2-1. Twee keer lag Dennis Telgenkamp echter succes in de weg en de doelman van Emmen leek uit te groeien tot de man of the match. Leek, want die titel ging uiteindelijk naar invaller Maximiliano Romero. De spits kopte in de 3e minuut van de blessuretijd de bal toch nog tegen de touwen: 2-1.