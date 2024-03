Scooterrijders gewond door botsing in Assen, Vaart Noordzijde enige tijd afgezet

Op de Vaart Noordzijde in Assen zijn twee scooterrijders op elkaar gebotst. Beide bestuurders raakten gewond.

Door de botsing belandde een van de twee in het water. Omstanders hebben het slachtoffer op de kant geholpen. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse en beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is niet bekend. De Vaart Noordzijde is enige tijd afgezet voor autoverkeer.