Noorderlicht laat zich op meerdere plekken in Drenthe zien

Noord-Nederland sloot dit lenteweekend kleurrijk af. Op meerdere plekken in Drenthe en in de andere noordelijke provincies was het noorderlicht goed te zien.

Het noorderlicht was vanaf halverwege de avond te bewonderen in onder andere Drenthe, Friesland en Groningen. Hans Bruls legde de natuurpracht vast in Sleen. Ook in Aalden, de Onlanden en bij de Kibbelkoele bij Kibbelveen is het noorderlicht gespot.

Uitbarstingen op de zon

Het noorderlicht of poollicht ontstaat door uitbarstingen op de zon. Daarbij komen grote hoeveelheden geladen deeltjes in de ruimte. Door de aantrekkingskracht van de aarde worden deze deeltjes vooral naar de noord- en zuidpool getrokken, omdat daar het magnetisch veld van de aarde het sterkst is.

De geladen deeltjes gaan met hoge snelheid door de atmosfeer en botsen op elkaar. Daar komt energie bij vrij, met als gevolg het prachtige kleurenspel aan de hemel.