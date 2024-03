Plafondschildering over doopsgezinden verrijking voor monumentaal kerkje in Assen

Algera is blij dat de klus z'n afronding nadert. Want dat het kunstproject drie jaar zou duren, dat had hij van tevoren niet bedacht. "Ik zal je het hele verhaal besparen van wat ons allemaal tegenzat. Belangrijkste is dat het toch is gelukt om onze oud-docent Jan van Loon zijn gewenste plafondschildering te geven. Nog even een wat dagen flink doorzetten en het is af."

Verrijking

Trots is hij op de goede samenwerking tussen alle studenten en ook kunstenaars die nu bezig zijn. "Het is niet niks om met zoveel mensen tegelijk aan één groot werk te schilderen. Je moet toch in dezelfde stijl bezig, want het moet uiteindelijk wel één mooi geheel worden."