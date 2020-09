Sientje Thalen: 'Als we de oorlog doorkomen, hoef ik geen kinderen'

In aflevering 4 van de podcast De Hilte 11 vertelt Sien over de periode in de gevangenis. Over wat ze at, dacht en hoe ze dag doorkwam: "Vooral 's avonds had ik tijd om te denken. Dat was wel eens lastig. Maar ik probeerde de tijd zo goed mogelijk door te komen. Ik deed buikspieroefeningen en zat niet bij de pakken neer."

De Hilte 11 - Seizoen 2, aflevering 4

Het geluid van de deuren die op slot werden gedaan, staat haar nog helder voor de geest. "Dat vond ik altijd het rotste van alles. Dan ging die deur dicht baing, baing twee van die grote schuiven worden er opgeschoven. En dat is natuurlijk een verschrikkelijk geluid. Niet dat je anders uit de gevangenis zou komen, maar dat geluid van zo'n schuif "

Uiteindelijk werd Sien vrijgelaten, maar de periode van gevangenschap liet haar hele leven haar sporen na: "Ik ben in augustus opgepakt en ben nooit meer ongesteld geweest zolang als ik gevangen zat. Toen heb ik gebeden - misschien is het wel heel naïef en kinderlijk dat ik het zeg - dat als we beiden de oorlog doorkomen, ik geen kinderen hoef."

Verzet in Drenthe

In het tweede seizoen van de podcast De Hilte 11 staat het verzet in heel Drenthe centraal. In de jaren '80 werden tientallen Drenten door het Drents Archief geïnterviewd over de Tweede Wereldoorlog. Jarenlang lagen deze interviews op de plank, tot nu, 75 jaar na het einde van de oorlog. Ze vormen de basis van het tweede seizoen van deze podcast. De Hilte 11 is een samenwerking tussen RTV Drenthe en het Drents Archief. De vijfdelige serie is gemaakt door Hilde Boelema en Marjolein Knol.

Eerste seizoen

Seizoen 1 In het eerste seizoen van De Hilte 11 staat het verhaal van de familie Nijboer uit Gieterveen centraal. Geert Nijboer had een boerderij aan de Hilte 11 en probeerde voor zijn vrouw en vijf kinderen het leven in de oorlog zo normaal mogelijk door te laten gaan. Maar in 1943 moesten twee van zijn zoons onderduiken en nam Nijboer zelf onderduikers in huis. Meer dan een jaar ging dit goed. Tot de nacht van 15 op 16 augustus 1944; de familie Nijboer werd verraden. Geert Nijboer kon zichzelf wel redden, maar zijn zoon niet. Ook het eerste seizoen is nog altijd te beluisteren via de verschillende podcastapps.

Reageren?

Reageren op de podcast? Dat kan. Vragen stellen mag ook. Stuur een mail naar info@drentsarchief.nl onder vermelding van De Hilte 11. Of laat een recensie achter in je podcast-app. Daardoor is de aflevering ook beter vindbaar voor andere luisteraars.

Abonneer je op deze podcast

Het tweede seizoen van De Hilte 11 is te vinden op je favoriete podcast-apps voor zowel Android- als Apple-telefoons en tablets. Gebruik de knoppen hieronder om de podcast te luisteren in een van deze apps. Daar kun je je ook abonneren zodat je geen aflevering hoeft te missen.

| iTunes / Apple Podcasts | Spotify | Google Podcasts |