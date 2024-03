Auto's verwoest door branden in Klazienaveen en Erica

In Klazienaveen en Erica zijn vannacht twee auto's in brand gevlogen.

De brand in Klazienaveen was aan de Derksweg. Op het moment dat de bluswagens even na 03.30 uur aankwamen, sloegen de vlammen al metershoog uit de wagen. Na het blussen werd duidelijk zichtbaar dat vooral de voorkant van de auto een wrak is geworden.