Watertoren van Hoogeveen glimt je even tegemoet

300.000 liter

Door de watertoren hebben de Hoogeveners al sinds 1927 stromend water uit de kraan. "In deze watertoren zit 300 kuub water, dus 300.000 liter water, op een hoogte van 35 meter en dat zorgt voor 3,5 Bar druk op het waternet van Hoogeveen."

Maar na 93 jaar heeft de toren weer wat liefde nodig. De laatste grotere renovatie stamt alweer uit 1995. Onder meer het metselwerk moest deels opnieuw gevoegd worden.

"Het is een provinciaal monument en ook nog in functie, dus het is altijd bijzonder om op zo'n toren te werken", aldus Barry Gepken. Hij geeft advies bij de restauratie van monumenten. "We gaan ervanuit dat-ie weer tussen de 25 en 30 jaar vooruit kan. Dan hebben we het goed gedaan."

Koperen hoogte

Met een koperen dak dus, want dat gaat langer mee dan het bitumendak dat er eerst op lag. Op een zonnige dag glimt de nieuwe dakbedekking je tegemoet, maar dat is volgens Gepken slechts tijdelijk.

"Het is nu heel aanwezig, echt een koperen hoogte, maar dat is over een paar dagen weg. Dat wordt dof en groen en niet zo opvallend op den duur. Dan komt-ie weer terug bij de kleur die het oorspronkelijk had."