Meppeler scholieren zijn vaardig met LEGO en maken zich op voor landelijke finalestrijd

Dat je met LEGO meer kunt doen dan de bouwsteentjes op elkaar stapelen, laten de scholieren van klas 2 van CSG Dingstede in Meppel zien in de First Lego League. Een regionale finale voor LEGO-bouwers werd glansrijk doorstaan én leverde twee prijzen op. Overmorgen is de landelijke finale in Den Bosch.

LEGO-steentjes bestaan al 75 jaar en het Deense speelgoed heeft in de loop der jaren steeds meer toepassingen gekregen. Zo zitten in commercieel beschikbare pakketten vaak al kleine motoren en programmeerbare computers. De deelnemers aan de First Lego League zoeken daarmee de randen op van wat mogelijk is.

Programmeren kun je leren

"Dat programmeren leren ze eigenlijk al op de basisschool", zegt docent Dick Tepper. "Het is een makkelijke manier van programmeren die je overal en nergens tegenkomt." Volgens de docent is het programmeren zelf voor de meeste kinderen geen grote uitdaging. "Zelfs ouderen, als ze zich een beetje kwaad maken, lukt het ook wel. Zelfs ik kan het", zegt hij lachend.

De Meppeler leerlingen weten zo onderhand al wat winnen is. In februari gingen ze met de Robot Award en de Champions Award naar huis. Maar in de Brabantse hoofdstad komen ze zaterdag zo'n veertig tegenstanders tegen die in hun eigen regio óók als beste LEGO-bouwers uit de bus kwamen.

"Ik verwacht een beetje hetzelfde als de regionale wedstrijd, maar dan groter", zegt leerlinge Mila. Medeleerlinge Semaz valt haar bij: "We hebben wel een paar finalisten online in actie gezien, maar we weten niet wat ze in hun mars hebben en weten ook niet wat we precies kunnen verwachten."

Innovatieve oplossing zoeken