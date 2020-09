Motie in raad Coevorden tegen afvalwaterinjectie NAM

De gemeenteraad van Coevorden moet tegen de afvalwaterinjectie van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) in lege gasvelden in Dalen en Oosterhesselen zijn. B&W van Coevorden moeten alles in het werk zetten zich te verzetten tegen de afvalwaterinjectie. Dat willen de fracties van Progressief Akkoord Coevorden (PAC) en D66 in de gemeenteraad.

De beide partijen dienen daarvoor komende dinsdag een motie in.

De NAM wil in lege gasvelden in Dalen, Oosterhesselen en Schoonebeek afvalwater van de oliewinning injecteren. Nu gaat dat water alleen naar lege gasvelden in Twente, maar de capaciteit daarvan is niet voldoende. De NAM spreekt zelf van productiewater.

6 miljoen liter chemicaliën de bodem in

Volgens PAC en D66 worden met het productiewater naast benzeen ook 6 miljoen liter chemicaliën geloosd in de Drentse bodem. Volgens de NAM bestaat het water maar voor 2 promille uit chemicaliën, de rest is water wat bij de oliewinning mee naar boven komt.

Geen vertrouwen

PAC en D66 hebben geen vertrouwen in de NAM. Raadsleden Jerry Stoker (PAC) en Lars Hoedemaker (D66): "Dat de NAM onlangs nog een boete heeft gekregen van het Openbaar Ministerie wegens 'tekortschieten en het voorkomen van lekkage' in het milieu (Collendoornereveen) met klachten voor de volksgezondheid tot gevolg (Farmsum) is daar volgens ons een voorbeeld van. Waterleidingmaatschappij Vitens heeft ook haar bedenkingen."

Toekomstig bodemgebruik

"En door nu medewerking te verlenen aan de afvalwaterinjectie van de NAM kan de ondergrond in de toekomst dus niet gebruikt worden voor maatschappelijke doelen zoals geothermie of de opslag van waterstof of CO2", zeggen beide raadsleden. De raadsleden vinden dat de NAM voor de makkelijkste en goedkoopste oplossing gaat om zoveel mogelijk geld aan de oliewinning te kunnen verdienen. Volgens de NAM is zuiveren zeer duur en kost het erg veel energie.

Motie

Of alle partijen dinsdag in de gemeenteraad de motie gaan steunen is niet bekend. Maar nee is ook een antwoord. Stoker en Hoedemaker: "Inwoners van Drenthe en specifiek de inwoners van Oosterhesselen en Dalen het recht hebben om te weten hoe hun vertegenwoordigers in de gemeenteraad van Coevorden staan tegenover het voornemen van de NAM om productiewater in de bodem te injecteren."