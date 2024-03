Chiel Smit en Nova Marring verkozen tot Drents sportman en sportvrouw 2023

Marathonschaatser Chiel Smit (25) uit Zuidwolde en volleybalinternational Nova Marring (22) uit Assen zijn verkozen tot Drents sportman en sportvrouw van 2023. In theater De Nieuwe Kolk in Assen werden de sportprijzen vanavond uitgereikt.

Alle twaalf Drentse gemeenten mochten één genomineerde per categorie afvaardigen. In totaal werden vanavond zes prijzen uitgereikt. Het publiek en een jury kwamen samen tot de eindoordeel.

Sportman | Marathonschaatser Chiel Smit

Bij de mannen viel die eer dus te beurt aan marathonschaatser Chiel Smit. Hij won in z'n eerste jaar als A-rijder vorig jaar februari de Grand Prix finale over 150 kilometer op het zee-ijs van de Botnische golf in Zweden.

Eind januari van dit jaar toonde hij opnieuw z'n klasse op natuurijs door zilver te winnen in de strijd om de Open Nederlandse titel over 150 kilometer op de Weissensee in Oostenrijk.

Sportvrouw | Volleybalster Nova Marring

Volleybalster Nova Marring uit Assen werd verkozen tot sportvrouw van onze provincie. Zij was dé revelatie van vorig seizoen bij de nationale volleybalvrouwen. Bondscoach Felix Koslowski haalde haar bij de selectie. Ze speelde in de Nations League en won tijdens haar eerste EK meteen brons.

Marring begon haar carrière bij Sudosa-Desto in Assen. Via Regio Zwolle Volleybal kwam ze in België terecht waar ze drie seizoenen speelde. Eerst bij LVL Tongeren daarna bij Asterix AVO Beveren waar ze in haar laatste seizoen de landstitel en de beker won en ook nog uitgeroepen werd tot volleybalster van het jaar.

Dit seizoen maakte ze de overstap naar SSC Palmberg Schwerin in de Duitse Bundesliga. geregeld. De club wordt al tien jaar getraind door de Nederlandse bondscoach Koslowski. Zelf kon Marring niet bij de uitreiking zijn. Haar vader mocht de prijs in ontvangst nemen.

Sportploeg | ACV

De voetballers van ACV uit Assen pakten de prijs van Drentse Sportploeg 2023. Zij werden kampioen van de derde divisie in het zaterdagvoetbal en promoveerden naar de tweede divisie. Daarmee spelen ze, na FC Emmen, op het hoogste niveau in onze provincie.

Onder leiding van trainer Ruud Jalving beslisten de Assenaren het kampioenschap één wedstrijd voor het einde van de competitie. In Harderwijk won ACV met 4-1 van VVOG.

Sporttalent | Obstacle-runner Leon Frederiks

Obstacle-runner Leon Frederiks uit Westerbork werd uitgeroepen tot Drents sporttalent van het jaar. Bij Obstacle Course Racing, zoals de sport voluit heet, leg je hardlopend een afstand af waarbij je onderweg verschillende hindernissen tegenkomt. Daarbij moet je bijvoorbeeld klimmen, zwemmen, schieten, houthakken of speerwerpen.

Frederiks pakte in het Belgische Genk - in de wedstrijd over drie kilometer - de wereldtitel bij de zestien- en zeventienjarigen. Op de lange afstand - over vijftien kilometer - won hij zilver. Daarnaast won de Börker ook nog brons bij de Nederlandse kampioenschappen survivalrun in z'n eigen leeftijdsklasse.

Al sinds z'n achtste loopt Frederiks survivalruns maar vorig jaar maakte hij de overstap naar OCR omdat die sport een stuk internationaler is.

Parasporter | Sabine Spreen

Bij de parasporters, atleten met een beperking, ging Sabine Spreen uit Rolde met de titel aan de haal. Ook zij is, net als sporttalent Leon Frederiks, obstacle-runner.

Spreen werd bij de elite van de para-atleten wereldkampioen bij de Spartan Trifecta in Griekenland. In drie dagen tijd lopen deelnemers iedere dag een afstand, variërend van 7,5 tot 26,5 kilometer.

Spreen heeft een auto-immuunziekte en kan haar rechterschouder niet strekken. De categorie van de para-atleten was nieuw op het wereldkampioenschap in het Griekse Sparta.

Opmerkelijk feit is dat zusje Daphne Spreen was genomineerd voor de titel Sportvrouw van Drenthe. Nadat zij twee jaar geleden wereldkampioen werd bij de Spartan Trifecta, moest zij vorig jaar genoegen nemen met het zilver.

Sportparel van Drenthe | Stichting Duofietsen

De Sportparel van Drenthe werd toegekend aan de Stichting Duofietsen van de gemeente Coevorden. De prijs is bedoeld voor een persoon, vereniging of organisatie die zich de afgelopen jaren op een bijzondere en positieve wijze heeft ingezet voor sport en bewegen in de provincie Drenthe.