Identificatie Joodse kinderen waardevolle toevalstreffer: 'Magisch en gruwelijk'

Tegenwoordig kijken we daar heel anders tegenaan. Minco sluit niet uit dat er in de toekomst misschien nog mensen geïdentificeerd kunnen worden met gezichtsherkenningssoftware.

"Er is al best veel gedaan, maar ik denk dat er een volgende stap nodig is. Er is geen kamp waar zoveel is gefilmd en gefotografeerd als Kamp Westerbork. Het is ontzettend belangrijk om precies te weten waar je naar kijkt, om die beelden ook uit te kunnen leggen."

Propagandamateriaal

Want volgens Minco moeten we niet vergeten dat de Westerbork-film van Breslauer niet alleen maar een kijkje geeft in het kampleven. "Het is propagandamateriaal", benadrukt ze. "In opdracht van Gemmeker, om te laten zien hoe 'geweldig' het hier was. Wij vermoeden dat veel is geënsceneerd."