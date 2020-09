Hoogste aantal positieve coronatests in Drenthe ooit

Nog nooit werden zoveel mensen in Drenthe positief getest op corona als gisteren. Het aantal positieve tests was 4,9 per 100.000 inwoners. De vorige piek was op 10 april met 4,5 positieve tests per 100.000 inwoners.

Het getal van 4,9 komt neer op zo'n 25 positieve tests in onze provincie. Dit getal wil overigens niet zeggen dat er nu meer Drenten met corona besmet zijn dan ooit. Het gaat puur om het aantal positieve tests, en er wordt nu meer getest dan in april. Er ligt op dit moment geen inwoner van Drenthe met corona in het ziekenhuis volgens het coronadashboard van de Rijksoverheid.

Relatief de meeste positieve tests werden gemeld in Emmen met 9 per 100.000 inwoners. In Aa en Hunze waren dat er zeven. In Coevorden, Meppel, Midden-Drenthe en Westerveld waren er nul positieve tests per 100.000 inwoners.